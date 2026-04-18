In Toscana, nelle giornate del 18 e 19 aprile 2026, saranno aperte al pubblico 39 case di personalità illustri, in occasione delle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei. L’evento prevede visite a dimore storiche e musei di personaggi di rilievo, con possibilità di prenotazione per partecipare alle visite guidate. La manifestazione coinvolge diverse località della regione e si svolge in due giorni.

Firenze, 18 aprile 2026 – Per le Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri in Toscana saranno aperte 39 realtà il 18 e 19 aprile 2026. L'iniziativa, svolta in simultanea nel mondo in oltre 400 realtà simili (di cui 50 in 18 regioni italiane, sito www.casedellamemoria.it ) prevede prenotazioni per il pubblico. "Fare rete è fondamentale per promuovere la cultura rendendola anche strumento di dialogo fra Paesi diversi del mondo – ha dichiarato Adriano Rigoli, presidente dell'Associazione Nazionale Case della Memoria – Le Giornate Internazionali sono uno strumento eccezionale in questa direzione”. "Quella del 18 e 19 aprile non è solo un'apertura al pubblico – ha spiegato il vicepresidente Marco Capaccioli – ma un atto di affermazione culturale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Case della Memoria, oggi e domani in Toscana visite delle dimori illustri. Come prenotarsi

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