Il weekend delle Case della Memoria a Torino e in Piemonte | i tesori da visitare gratis o con sconti

Nel fine settimana del 18 e 19 aprile 2026, numerose case museo in Italia e nel mondo apriranno le loro porte al pubblico. Sono circa 400 le strutture che parteciperanno a questa iniziativa, offrendo l’opportunità di visitare gratuitamente o a prezzi scontati gli spazi che hanno ospitato figure di rilievo storico e culturale. L’evento permette di scoprire luoghi legati a personaggi famosi, spesso chiusi al pubblico durante tutto l’anno.

Aperta la casa-studio del "Pittore dei cieli" e il Museo Carol Rama. Si potrà anche vedere Torino dal campanile (300 scalini) di Faà di Bruno Il 18 e 19 aprile 2026 le case museo di tutto il mondo (400 adesioni) apriranno simultaneamente le porte per consentire al pubblico di scoprire i luoghi vissuti da grandi personaggi. Sono undici le realtà del Piemonte che prendono parte alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri. Fino al 15 aprile saranno aperte le prenotazioni per il pubblico, per poter visitare i luoghi dove sono nati o hanno vissuto personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell'arte, della letteratura, della scienza, della storia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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