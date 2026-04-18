Casarsa celebra il vino | 110 eventi tra tradizione e innovazione

Dal 23 aprile al 4 maggio, Casarsa ospiterà la 78ª edizione della Sagra del Vino della Delizia, un evento che coinvolgerà la cittadina con un calendario di 110 iniziative dedicate al mondo del vino. La manifestazione, che si svolge ormai da molti anni, unisce aspetti tradizionali e innovativi, attirando appassionati e visitatori da diverse zone. La città si prepara a vivere una settimana di appuntamenti e degustazioni lungo le strade e nelle piazze centrali.

Dal 23 aprile al 4 maggio, Casarsa si trasformerà nel cuore pulsante della tradizione vitivinicola con la 78ª edizione della Sagra del Vino della Delizia. La manifestazione, che quest’anno riceve il prestigioso riconoscimento ufficiale dal Ministero del Made in Italy, proporrà un palinsesto vastissimo composto da oltre 110 appuntamenti tra momenti di approfondimento tecnico, spettacoli teatrali, mercati locali e degustazioni enogastronomiche. Un programma che intreccia cultura, territorio e innovazione tecnologica. L’organizzazione della kermesse ha strutturato un calendario estremamente variegato per coprire ogni interesse dei visitatori. Tra le proposte principali spicca la Selezione spumanti Filari di Bolle, affiancata da una ricca offerta di incontri letterari e teatro di strada.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casarsa celebra il vino: 110 eventi tra tradizione e innovazione Notizie correlate Bollito misto veneto: L’Alveare celebra la tradizione con un pranzo a 38 euro tra gusto e innovazione.Un viaggio gastronomico tra passato e presente attende gli amanti della buona tavola presso l’Agriturismo L’Alveare, in provincia di Vo’. Leggi anche: Barilla celebra il Made in Italy: tradizione e innovazione per valorizzare saper fare italiano