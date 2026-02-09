Bollito misto veneto | L’Alveare celebra la tradizione con un pranzo a 38 euro tra gusto e innovazione

L’Agriturismo L’Alveare, in provincia di Vo’, ha organizzato un pranzo speciale dedicato al bollito misto veneto. Per 38 euro, i clienti possono gustare un piatto che unisce tradizione e innovazione. Il ristorante punta a offrire un’esperienza autentica, portando in tavola i sapori di una ricetta che attraversa generazioni. La sala si riempie di appassionati pronti a riscoprire i gusti di un tempo, rivisitati con un tocco di modernità.

Un viaggio gastronomico tra passato e presente attende gli amanti della buona tavola presso l’Agriturismo L’Alveare, in provincia di Vo’. Domenica 15 febbraio, a partire dalle ore 12.30, lo chef propone un pranzo speciale dedicato al bollito misto, reinterpretato con un tocco di modernità, nel rispetto della tradizione culinaria veneta. L’evento, con un costo di 38 euro a persona, include acqua, vini selezionati e un menu che spazia dalla focaccia croccante con fegato alla veneziana alla rivisitazione dei zaetti tradizionali. L’iniziativa, annunciata attraverso i canali social dell’agriturismo, si preannuncia come un’occasione per riscoprire un piatto simbolo della cucina regionale, elevandolo attraverso tecniche innovative e abbinamenti ricercati.🔗 Leggi su Ameve.eu

