Nella notte tra il 17 e il 18 aprile 2026, nella zona centrale di Casalpusterlengo, un’esplosione di forte intensità ha danneggiato una banca. Un video ripreso da una telecamera di sorveglianza mostra la scena e la presenza di un gruppo di persone che potrebbe essere coinvolto nell’evento. L’esplosione ha provocato danni alla filiale, senza registrare feriti o vittime. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Il silenzio notturno di via Garibaldi, nel cuore di Casalpusterlengo, è stato spezzato da un’esplosione violentissima nella notte tra il 17 e il 18 aprile 2026. Un gruppo di malvivori ha messo a segno un violento colpo ai danni di uno sportello automatico della Unicredit, utilizzando cariche esplosive per distruggere la struttura e sottrarre il denaro contenuto all’interno. L’aggressione alla filiale è avvenuta con una precisione che suggerisce l’operatività di un gruppo organizzato. I responsabili hanno impiegato la cosiddetta tecnica della marmotta, saturando lo sportello con materiale esplosivo. La forza del botto non ha solo distrutto i meccanismi interni dello sportello, ma ha causato danni estesi ai locali della banca, scuotendo profondamente i residenti che abitano nelle immediate vicinanze del centro storico lodigiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casalpusterlengo, botto notturno alla banca: video cattura la banda

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