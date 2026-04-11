Cologno botto notturno alla banca | esplosione e furto nel bancomat

Nella notte tra giovedì e venerdì, una forte esplosione ha interessato una filiale bancaria nel centro di Cologno Monzese, danneggiando il bancomat all’interno della sede. L’esplosione è stata così intensa da causare danni alla struttura e ha portato a un tentativo di furto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Una violenta esplosione ha scosso il centro di Cologno Monzese nella notte tra giovedì e venerdì, colpendo la filiale della Bcc situata in corso Roma. Un gruppo di criminali ha utilizzato cariche esplosive per distruggere lo sportello bancomat e penetrare nell’area riservata della banca, riuscendo a sottrarre i contanti custoditi nella cassa di sicurezza. Il fragore della deflagrazione, avvenuta sotto i portici dell’edificio, ha allarmato i residenti del palazzo colpito, che hanno prontamente allertato le squadre di soccorso tramite il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e i carabinieri per gestire la situazione di pericolo e mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cologno, botto notturno alla banca: esplosione e furto nel bancomat Leggi anche: Furto con esplosione alla Banca Popolare del Cassinate: paura nella notte a Esperia Assalto notturno al bancomat: esplosione distrugge la filiale del Monte dei Paschi di SienaMomenti di paura nella notte a Grazzanise, dove intorno alle ore 3, un forte boato ha svegliato i residenti di via Cesare Battisti.