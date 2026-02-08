Maxiprocesso 40 anni dopo | l’ex giudice Di Lello ricorda clima di sfida e reazione popolare a Palermo

Quarant’anni dopo, Giuseppe Di Lello ricorda il clima di sfida e la reazione forte della città di Palermo all’indomani dell’avvio del Maxiprocesso. L’ex giudice descrive un’atmosfera di entusiasmo tra i magistrati e una reazione popolare che non si è fatta attendere.

Il Maxiprocesso, quarant’anni dopo: l’ex giudice Di Lello racconta un clima di reazione nella città. Quarant’anni dopo l’avvio del Maxiprocesso, uno dei magistrati che firmò l’ordinanza di custodia cautelare, Giuseppe Di Lello, rievoca un’atmosfera di “esaltazione” all’interno del pool investigativo e una crescente risposta da parte della città di Palermo. L’ex giudice istruttore, in una rara intervista rilasciata l’8 febbraio 2026, ha sottolineato come, a suo dire, la reazione della società civile fosse già percepibile in quel momento cruciale della lotta alla mafia. Un periodo storico segnato da una spirale di violenza che aveva profondamente scosso le fondamenta dello Stato e che aveva richiesto un impegno straordinario da parte della magistratura.🔗 Leggi su Ameve.eu

Michela Buscemi, nata nel 1939 a Palermo, è stata la prima donna a testimoniare al Maxiprocesso contro la mafia.

