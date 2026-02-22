Occupa una casa popolare arriva la polizia Subito bloccata una 19enne

Una ragazza di 19 anni ha provocato l’intervento della polizia dopo aver occupato illegalmente una casa popolare. La giovane ha danneggiato alcuni oggetti all’interno dell’immobile, cercando di stabilirsi senza permesso. Gli agenti sono intervenuti sul posto e l’hanno fermata prima che l’occupazione prendesse piede. La ragazza è stata denunciata per danneggiamento e occupazione abusiva, mentre l’immobile è stato messo sotto sequestro. La vicenda ha attirato l’attenzione di alcuni residenti.

La ragazza è stata portata in Questura e denunciata per danneggiamento e occupazione abusiva. Liberato l’appartamento Danneggiamento e occupazione abusiva: una ragazza di 19 anni è stata denunciata dalla polizia che ha così sventato proprio un tentativo di occupazione di una cosa popolare. C’è stato nel pomeriggio di ieri, sabato 21 febbraio, l’intervento degli agenti presso una palazzina popolare a Latina. Appena arrivata sul posto la pattuglia della squadra volante ha trovato la 19enne di nazionalità italiana che aveva già danneggiato la porta d’ingresso dell’appartamento, riuscendo ad accedere all’interno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

