In Italia si assiste a un movimento di persone che si spostano verso le zone più desiderate per abitare, spesso senza fare troppo rumore. Si parla di aree che attirano chi cerca nuove soluzioni abitative e di come le politiche sul piano casa si adattino a questa domanda crescente. Un concetto chiamato “housing remix” invita a ripensare il modo in cui si costruisce e si vive, proponendo un cambiamento di prospettiva nel settore immobiliare.

Roma, 18 aprile 2026 – Piano casa e due parole: housing remix, “invito a cambiare prospettiva, ricombinare strumenti e ripensare il modo in cui costruiamo e viviamo”. Parte da qui Ezio Micelli, professore ordinario all’Università IUAV di Venezia e presidente del Comitato scientifico REbuild, che per l’edizione 2026 propone quella sintesi. Riflette: “Il modo in cui abbiamo pensato e realizzato case per molto tempo evidentemente ha posto dei problemi che oggi guardiamo quasi con sgomento. Per esempio il tema dell’abitazione nelle grandi aree metropolitane. Rimaniamo attoniti vedendo come gli affitti possano portare via larga parte del reddito, almeno il 50%, soprattutto delle persone più giovani e di quelle che hanno guadagni più contenuti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Casa, gli italiani in marcia silenziosa: “Ecco le aree dove tutti vogliono vivere”

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