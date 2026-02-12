Al Centro per le Famiglie uno spazio di incontro per le donne provenienti da tutto il mondo

A Piacenza, le donne di diverse provenienze trovano un punto di ritrovo nel nuovo “Spazio al Centro”. Il servizio, nato a gennaio, si svolge ogni settimana al Centro per le Famiglie del Comune in collaborazione con la cooperativa L'Ippogrifo. È un’occasione aperta e gratuita per condividere esperienze e trovare supporto tra donne provenienti da tutto il mondo.

Si chiama "Spazio al Centro" ed è un nuovo servizio avviato, dal gennaio di quest'anno, dal Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza, in collaborazione con la cooperativa sociale L'Ippogrifo: un appuntamento settimanale fisso, ad accesso libero e gratuito, dedicato alle donne con background migratorio, per condividere la propria esperienza e conoscere altre persone in un contesto sicuro e accogliente, potendo contare sul supporto delle mediatrici linguistico-culturali se non si parla l'italiano. Ogni giovedì pomeriggio, dalle 14 alle 16, la sede del Centro per le Famiglie alla Galleria del Sole apre le porte alle concittadine che, nell'atmosfera informale di una chiacchierata davanti a una tazza di the, possono cogliere un punto di riferimento e un'occasione di ascolto da cui intraprendere, se lo si desidera, un percorso da costruire insieme, a partire dalla propria storia individuale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

