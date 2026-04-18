Casa del custode di Villa Borzino a Busalla diventerà un laboratorio per la trasformazione alimentare

La casa del custode di Villa Borzino a Busalla sarà riqualificata in un laboratorio dedicato alla trasformazione alimentare. La Regione ha assegnato 1,19 milioni di euro dal Fondo Strategico Regionale per interventi nei territori rurali. Questi fondi sono stati destinati a sostenere progetti di sviluppo locale. La decisione mira a valorizzare le strutture e le attività agricole della zona.

La Regione ha destinato nuove risorse del Fondo Strategico Regionale a interventi mirati nei territori rurali per un importo complessivo di 1,19 milioni di euro. Nel dettaglio, gli interventi finanziati riguardano diverse province liguri.Nel genovese, a Busalla, vengono stanziati 250mila euro per.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Un morto nella villa di Lavazza: il giallo sul decesso del giardiniere-custode del vicepresidente del gruppo Scoperto un "laboratorio domestico" per la trasformazione di armi: sequestrati 2 fucili, un arrestoÈ un “laboratorio domestico” - così è stato definito dal comando provinciale della guardia di finanza di Agrigento - per la trasformazione di armi,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Palazzo Libertà: approvato il progetto esecutivo della ex casa del custode; Bergamo, nell’ex casa del custode di Palazzo della Libertà la sede di Immaginare Orlando; L'ex casa del custode di Palazzo della Libertà a Bergamo diventerà la sede di Immaginare Orlando; Lecce, nuova vita privata per la Villa comunale: ristorante nell’ex Casa del custode. Busalla, 250mila euro per rifunzionalizzare gli spazi della casa del custode di Villa BorzinoDiventeranno un laboratorio per la trasformazione alimentare, con ricadute positive sulla filiera agricola locale. Lo stanziamento arriva dal Fondo Strategico Regionale destinato ai territori rurali ... lavocedigenova.it Bergamo, la sede dell'associazione Immaginare Orlando a Palazzo Libertà nella ex casa del custodeLa realtà si occupa di inclusione sociale e diritti: i lavori costeranno 80 mila euro, inizieranno in maggio e dureranno tre mesi. Caccia ai fondi per BergamoScienza ... bergamo.corriere.it Fiumi di droga e munizioni in casa del disoccupato Attività redditizia per... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook John Prevost, allarme bomba vicino casa del fratello di Papa Leone XIV a New Lenox, Chicago: evacuati alcuni edifici - VIDEO x.com