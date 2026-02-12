Scoperto un laboratorio domestico per la trasformazione di armi | sequestrati 2 fucili un arresto

La guardia di finanza di Agrigento ha scoperto un vero e proprio laboratorio domestico dedicato alla trasformazione di armi. I militari hanno sequestrato due fucili e arrestato in flagranza un uomo di Montallegro, che gestiva l’attività illecita. La scoperta si aggiunge a una serie di interventi contro il traffico di armi nella zona.

È un "laboratorio domestico" - così è stato definito dal comando provinciale della guardia di finanza di Agrigento - per la trasformazione di armi, quello che è stato scoperto dai militari delle Fiamme gialle e che ha portato all'arresto, in flagranza di reato, di un uomo di Montallegro.

