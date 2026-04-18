Caruso | Quanti palleggi con mio papà dal benzinaio Ora il Mondiale Poi allenerò i maschi

Un’atleta italiana si prepara alla partita di oggi contro la Danimarca, con grande attesa tra i tifosi. Nelle sue parole, ripercorre i momenti passati con il padre, ricordando i tempi in cui si allenava con lui, e parla delle sfide attuali con la Nazionale e il club tedesco. Ha anche annunciato l’intenzione di dedicarsi all’allenamento dei giovani in futuro, sottolineando il senso di responsabilità che sente nel rappresentare il proprio paese.

Arianna Caruso ha sempre l’azzurro del mare di Ostia negli occhi, anche se dal febbraio del 2025 gioca in Germania, nel Bayern Monaco, e ha l’azzurro della Nazionale addosso come una seconda pelle. "Vogliamo la qualificazione diretta al Mondiale, quindi il primo posto nel girone". Tanto per mettere, ancora, le cose in chiaro. Oggi lei e la Nazionale di Andrea Soncin affrontano la Danimarca a distanza di quattro giorni dai 6 gol rifilati alla Serbia con l’obiettivo di strappare quell’ambitissimo primo posto nel gruppo proprio alle avversarie di Copenaghen, infatti assicura che "questa è una sfida ancora più importante della precedente". ...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Caruso: "Quanti palleggi con mio papà dal benzinaio... Ora il Mondiale. Poi allenerò i maschi" Notizie correlate Leggi anche: Tentato rapimento a Osio Sotto, il papà del bimbo: “Aveva già avvicinato mio figlio chiedendogli di fare due palleggi” Lula scherza con Ancelotti: "Vinci il Mondiale, poi vieni ad allenare il mio Corinthians"I due uomini più importanti del Brasile si incontrano: da una parte Lula, presidente della Repubblica, dall'altra Carlo Ancelotti, ct della nazionale...