Un tentato rapimento si è verificato negli spogliatoi della squadra Primi calci dell’oratorio San Giovanni Bosco, a Osio Sotto, mentre l’allenamento si stava concludendo a causa della pioggia. Il padre di un bambino ha riferito che l’uomo aveva già avvicinato suo figlio chiedendogli di fare due palleggi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Bergamo, 31 marzo 2026 – L’allenamento stava terminando, vista anche la pioggia. È in quel momento che si è introdotto negli spogliatoi della squadra Primi calci dell’ oratorio San Giovanni Bosco, a Osio Sotto. Sono le 18.12 di mercoledì 25 marzo. Un pakistano di 29 anni, residente a Dalmine, poi arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona aggravato dall’età del bambino (fascicolo pm Mencarelli) ha cercato di attuare il piano: portare via un bambino di 8 anni, di origini marocchine. Il piano diabolico. Come? Facendo finta di conoscerlo e dichiarando alle persone che erano presenti negli spogliatoi, allenatori e allenatrici delle squadre dei bambini, di doverlo ritirare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tentato rapimento a Osio Sotto, il papà del bimbo: “Aveva già avvicinato mio figlio chiedendogli di fare due palleggi”

Articoli correlati

“Facciamo due palleggi insieme”, il trucco per scoprire il nome del bimbo: resta in cella l’uomo del tentato rapimentoEmergono nuovi dettagli sul tentato rapimento di un bambino di otto anni al centro sportivo di Osio Sotto.

Scandicci, una donna sventa il tentato rapimento del figlio di 5 anni(Adnkronos) – Un uomo avrebbe tentato di rapire un bambino nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio alla pista di pattinaggio di Scandicci (Firenze).

Aggiornamenti e contenuti dedicati su Osio Sotto

Discussioni sull' argomento Osio Sotto, tenta di rapire un bimbo di 8 anni dall'allenamento fingendosi il padre: arrestato.

Tentato rapimento a Osio Sotto, il papà del bimbo: Aveva già avvicinato mio figlio chiedendogli di fare due palleggiIl pakistano arrestato ha negato che il suo intento fosse quello di prendersi il ragazzino ma è apparso molto confuso. L’allenato del piccolo conferma: Diceva cose che non stavano nè in cielo nè in t ... ilgiorno.it

Cerca di rapire un bambino a Osio Sotto spacciandosi per suo padre, uomo arrestato dopo l'allarme del piccoloPaura a Osio Sotto, in provincia di Bergamo, dove un 30enne è stato arrestato dopo aver tentato di rapire un bambino in un centro sportivo ... virgilio.it