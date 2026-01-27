Lula scherza con Ancelotti | Vinci il Mondiale poi vieni ad allenare il mio Corinthians

Da gazzetta.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un incontro informale, Lula ha scherzato con Ancelotti, invitandolo a vincere il Mondiale prima di allenare il Corinthians, il suo club. La discussione riflette l’interesse per il futuro dell’allenatore italiano e le possibili novità per la nazionale brasiliana, che potrebbe prolungare il contratto con il ct fino al 2030. Un momento di confronto tra figure di spicco del calcio e della politica brasiliana.

I due uomini più importanti del Brasile si incontrano: da una parte Lula, presidente della Repubblica, dall'altra Carlo Ancelotti, ct della nazionale verdeoro. Sì, perché a queste latitudini, guidare la Seleção è un ruolo paragonabile a quello di guida politica della nazione. E Lula, capo di governo e di stato, ha ricevuto il commissario tecnico nel Palácio do Planalto, alla capitale Brasília, augurandogli la vittoria al Mondiale 2026. Tra parentesi, è la prima volta in cui il Brasile sarà allenato da uno straniero alla rassegna iridata nonostante abbia già avuto qualche c.t. nato oltre i suoi confini nel secolo scorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lula scherza con ancelotti vinci il mondiale poi vieni ad allenare il mio corinthians

© Gazzetta.it - Lula scherza con Ancelotti: "Vinci il Mondiale, poi vieni ad allenare il mio Corinthians"

Approfondimenti su Lula Ancelotti

Ancelotti: “Ho rifiutato di allenare Roberto Baggio. Non mi sentivo a mio agio, non sapevo come fare”

Zidane pronto a subentrare in panchina: l’accordo dopo il Mondiale. Ecco quando tornerà ad allenare

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lula Ancelotti

Argomenti discussi: Lula scherza con Ancelotti: 'Vieni ad allenare il Corinthians'; Tutto il calcio in Diretta; La mamma di Adriano vittima di una truffa tramite IA; Il presidente del Brasile scherza con Ancelotti: Vieni ad allenare il Corinthians.

lula scherza con ancelottiLula scherza con Ancelotti: Vinci il Mondiale, poi vieni ad allenare il mio CorinthiansIl presidente della Repubblica brasiliano incontra il ct, che potrebbe presto rinnovare il contratto con la Seleçao fino al 2030: sarà il primo allenatore straniero del Brasile in un Mondiale ... gazzetta.it

lula scherza con ancelottiLula scherza con Ancelotti: 'Vieni ad allenare il Corinthians'(ANSA) - BRASILIA, 26 GEN - Siparietto calcistico al Palazzo di Planalto, durante una riunione istituzionale dedicata alla Coppa del Mondo femminile 2027. tuttomercatoweb.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.