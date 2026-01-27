Lula scherza con Ancelotti | Vinci il Mondiale poi vieni ad allenare il mio Corinthians

In un incontro informale, Lula ha scherzato con Ancelotti, invitandolo a vincere il Mondiale prima di allenare il Corinthians, il suo club. La discussione riflette l’interesse per il futuro dell’allenatore italiano e le possibili novità per la nazionale brasiliana, che potrebbe prolungare il contratto con il ct fino al 2030. Un momento di confronto tra figure di spicco del calcio e della politica brasiliana.

I due uomini più importanti del Brasile si incontrano: da una parte Lula, presidente della Repubblica, dall'altra Carlo Ancelotti, ct della nazionale verdeoro. Sì, perché a queste latitudini, guidare la Seleção è un ruolo paragonabile a quello di guida politica della nazione. E Lula, capo di governo e di stato, ha ricevuto il commissario tecnico nel Palácio do Planalto, alla capitale Brasília, augurandogli la vittoria al Mondiale 2026. Tra parentesi, è la prima volta in cui il Brasile sarà allenato da uno straniero alla rassegna iridata nonostante abbia già avuto qualche c.t. nato oltre i suoi confini nel secolo scorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

