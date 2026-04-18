Un allenatore ha annunciato pubblicamente di aver deciso di lasciare la guida della squadra femminile di una nota società calcistica. La decisione è stata comunicata attraverso un’intervista, in cui ha spiegato i motivi e i segnali che lo hanno portato a questa scelta. La separazione arriva dopo un periodo di riflessione, senza ulteriori dettagli sui piani futuri o sui passaggi successivi.

Mercato Juve: due colpi a centrocampo, tutti i nomi da Anguissa a Goretzka. Ma il preferito di Spalletti è. Koopmeiners Juve: fissata la base d’asta per la cessione. Ma il giocatore non gradisce quella destinazione Kessie Juve: la dirigenza ha mosso questo primo passo. Così si può superare lo scoglio ingaggio Brambilla: «Turnover in vista dei playoff? Contro la Pianese scenderà in campo chi.» Juventus Next Gen, Pagnucco si racconta: «Dal momento in cui metti piede in questo ambiente capisci che è speciale. Il mio sogno è uno solo» Licina talento e hype, game over Koopmeiners e rinascita Di Gregorio – Si o no – PODCAST di Chiara Aleati e Marco Baridon Juventus Women, le bianconere in evidenza con le rispettive nazionali: da Lenzini a Calligaris.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caruso: «Ecco come ho capito che era arrivato il momento di lasciare la Juventus Women»

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