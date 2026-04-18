Carta identità elettronica ora è più facile averla

Negli ultimi anni, in Italia, si è assistito a un aumento del numero di cittadini che, durante il rinnovo della carta di identità elettronica, ha scelto di esprimere il proprio rifiuto alla donazione di organi e tessuti. La procedura per ottenere la Cie è stata semplificata, rendendo più accessibile il processo, anche per chi decide di non autorizzare la donazione. Questa tendenza si nota nelle diverse fasce di età e regioni del paese.

In Italia negli ultimi anni è cresciuto sensibilmente il numero di persone, che, al rinnovo della Cie, esprime il suo diniego per la donazione di organi e tessuti. Per questo il ministero della Salute e il Centro Nazionale Trapianti, insieme alle associazioni di settore, in occasione della.🔗 Leggi su Genovatoday.it

La carta d'identità elettronica diventa OBBLIGATORIA da agosto 2026

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