Roma | sabato e domenica nuova giornata aperta per carta identita’ elettronica in piu’ Municipi

Sabato e domenica, i cittadini di Roma avranno di nuovo la possibilità di richiedere la carta di identità elettronica. Gli uffici anagrafici di alcuni Municipi resteranno aperti in modo straordinario per tutta la giornata, offrendo un'opportunità in più a chi ha bisogno di ottenere il documento. La novità riguarda le aperture durante il fine settimana, che si ripetono dopo le giornate già organizzate.

Le giornate aperte dedicate alla Carta di identità elettronica (Cie) a Roma proseguono nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 febbraio, offrendo ai cittadini l’opportunità di richiedere il documento con aperture straordinarie degli uffici anagrafici. In particolare, gli uffici dei Municipi V, VIII, XI e XV saranno disponibili per il servizio nella giornata di sabato 14 febbraio. Aperture straordinarie degli uffici anagrafici. In aggiunta, gli ex Punti informativi turistici situati in piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e piazza Santa Maria Maggiore, insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi sia sabato 14 febbraio che domenica 15 febbraio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

A Roma, sabato 17 e domenica 18 gennaio, si tengono nuovi open day presso i Municipi III e XIII dedicati alla richiesta e al rinnovo della Carta di Identità Elettronica.

Domenica e sabato, le autorità di Roma organizzano un altro open day per la carta di identità elettronica.

