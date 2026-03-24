L'ennesima truffa. È quella che ha come obiettivo la carta d'identità elettronica delle vittime, utile ai criminali che intendono impossessarsi di una nuova identità virtuale da impiegare nei loro colpi. Purtroppo non è sempre facile accorgersi se il documento è stato in qualche modo manipolato. A scoprire il problema sono state le forze dell'ordine, che hanno riscontrato delle anomalie in alcune carte di identità durante i normali controlli di routine. In sostanza, alcuni di questi documenti non avevano più il microchip interno. Proprio questo è un chiaro segnale della truffa, che mira proprio a sottrarre il chip dalla CIE. Chi si occupa della rimozione è molto esperto, sa come intervenire, pertanto è assai facile che la vittima non si accorga del furto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Carta d'identità elettronica, ora i cybercriminali rubano il microchip. Ecco a cosa puntano

Articoli correlati

Spid a pagamento, l’alternativa gratuita c’è, è la Carta d’identità elettronica, ecco come fareDal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito, ma c’è un’alternativa… C’è tempo fino al 19 marzo per candidarsi al 16° concorso pubblico...

Tutti gli aggiornamenti su Carta d'identità elettronica ora i...

Temi più discussi: Aperture straordinarie Sportello Adigetto senza appuntamento per rilascio CIE ai possessori di Carte di identità cartacee: dal 3 agosto 2026 non saranno più valide; Open day Carta d'Identità Elettronica: apertura straordinaria degli sportelli sabato 21 e domenica 22 marzo 2026; Carta d'identità elettronica, aperture straordinarie dell'Ufficio Anagrafe di Lecce; Caos carte d'identità, ecco come lavorano le agenzie: Codice fiscale e 35 euro, appuntamento tra due settimane.

Carta d’Identità Elettronica: Fasano potenzia il servizioFASANO – L’Amministrazione comunale di Fasano annuncia l’avvio di un piano straordinario di potenziamento per il rilascio della Carta d’Identità ... osservatoriooggi.it

Velletri, anagrafe aperta la domenica del Referendum: si potrà fare anche la Carta d’Identità ElettronicaNon sarà un Open Day come quelli organizzati di recente, ma potrà comunque rivelarsi molto utile sia per i cittadini sia per l’attività di smaltimento ... castellinotizie.it

Buongiorno, volevo acquistare le forbici facilitate della Erikson, risultano acquistabili con carta docente. Non riesco a capire però che tipo di buono devo generare. Qualcuno può aiutarmi facebook

Referendum, Schlein: “Nel Paese esiste una maggioranza alternativa. Basta stravolgere la Carta” x.com