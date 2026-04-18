A Roma, nei giorni 18 e 19 aprile, alcuni municipi e sedi comunali saranno aperti per permettere ai cittadini di richiedere o rinnovare la carta d’identità elettronica. Sono previsti open day dedicati a questa procedura, che coinvolgeranno diverse strutture amministrative della città. L’iniziativa offre l’opportunità di svolgere questa pratica senza appuntamento, facilitando così l’accesso ai servizi per gli utenti interessati.

A Roma sono previsti nuovi open day dedicati al rilascio della carta d’identità elettronica (CIE). Nelle giornate di domani 18 aprile e dopodomani 19 aprile, diversi municipi e sedi comunali resteranno aperti per consentire ai cittadini di rinnovare o richiedere il documento. L’iniziativa nasce per facilitare l’accesso al servizio, soprattutto per chi ha difficoltà a recarsi agli sportelli nei giorni feriali, e per gestire l’aumento delle richieste in vista delle nuove scadenze. Gli appuntamenti sono disponibili su prenotazione attraverso il portale Agenda CIE, ma in alcuni casi possono essere previste anche aperture con accesso diretto fino a esaurimento posti.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Carta d’identità elettronica, open day a Roma: municipi aperti 18 e 19 aprile

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