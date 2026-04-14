Carta d’identità elettronica | open day il 18 e 19 aprile tra Municipi e sportelli straordinari

A Roma si terranno due giornate dedicate alla carta d’identità elettronica, con un open day programmato per il 18 e il 19 aprile. Durante queste date, gli utenti potranno recarsi presso i Municipi e alcuni sportelli straordinari per usufruire dei servizi relativi alla CIE. L’iniziativa prevede l’assistenza diretta ai cittadini interessati, che potranno aggiornare o richiedere la nuova carta elettronica.

Nuovo appuntamento a Roma con gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica (CIE), in programma sabato 18 e domenica 19 aprile. Per l’occasione sono previste aperture straordinarie in diversi Municipi e punti di rilascio, con l’obiettivo di facilitare il passaggio al nuovo documento digitale. L’iniziativa è rivolta soprattutto ai cittadini che possiedono ancora la carta d’identità cartacea (CIC), ai quali sarà data priorità durante le giornate. È importante ricordare che dal 3 agosto 2026 tutte le carte cartacee non saranno più valide, indipendentemente dalla scadenza indicata. Per accedere al servizio è obbligatorio prenotare un appuntamento, a partire dalle ore 9 di venerdì 17 aprile, attraverso il portale Agenda CIE del Ministero dell’Interno, fino a esaurimento dei posti disponibili.🔗 Leggi su Funweek.it

Roma: sabato e domenica nuovo open day carta identita’ elettronica in diversi MunicipiGli open day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) proseguono nel fine settimana di sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, con aperture...

Roma: sabato e domenica open day Carta identita’ elettronica in Municipi II, III, XIIIOpen day per la Carta di Identità Elettronica a Roma il 21 e 22 febbraio, con prenotazione obbligatoria.

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Sono iniziate le ricariche Adi con data e lavorazione arrivata ieri.! Chiamate il numero verde x sapere il saldo della carta.! - facebook.com facebook

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