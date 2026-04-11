Carta d’identità elettronica a Roma 2025 open day 11 e 12 aprile | orari dove e come prenotarsi

A Roma, l’appuntamento per il rilascio della carta d’identità elettronica si rinnova l’11 e 12 aprile 2026. In quei giorni, gli uffici anagrafici di diversi Municipi, gli ex Pit del centro e la sede di via Petroselli 52 saranno aperti per consentire il rilascio o il rinnovo della carta. Le modalità di prenotazione sono disponibili online, e gli orari variano a seconda delle sedi coinvolte.

Nuovo appuntamento l'11 e 12 aprile 2026 per la carta d’identità elettronica. Aperti gli uffici anagrafici dei dei Municipi III, V, VI, VII, XI e VIII, degli ex Pit del centro e la sede di via Petroselli 52. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Carta d’identità elettronica: open day l’11 e 12 aprile, ecco sedi e orariNuovo appuntamento con gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica (CIE), in programma sabato 11 e domenica 12 aprile.

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