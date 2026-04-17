Carta d’identità addio al formato cartaceo dal 3 agosto 2026 | le istruzioni per richiedere la CIE al Comune

A partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità in formato cartaceo non saranno più valide, anche se ancora in circolazione e con data di scadenza futura. Le persone dovranno chiedere la nuova Carta d’identità elettronica (CIE) presso gli uffici comunali, seguendo le procedure indicate. Questa data segna la fine dell’uso del documento cartaceo come valido documento di identità sul territorio.

Tutte le carte d'identità cartacee ancora in circolazione, a prescindere dalla data di scadenza che riportano, non saranno più valide a partire dal 3 agosto 2026. Lo prevede una normativa europea del 2019. Entro quel giorno quindi bisogna rivolgersi al proprio Comune per ottenerne una elettronica. Meglio muoversi per tempo, perché saranno in molti ad averne bisogno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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