Carta d’identità dal 3 agosto obbligatoria quella elettronica

Dal 3 agosto diventerà obbligatoria la carta d’identità elettronica, sostituendo definitivamente quella cartacea. Fino a quella data, entrambe le versioni saranno accettate, ma dopo il termine non sarà più possibile utilizzare il documento cartaceo. La nuova normativa mira a rendere più sicure e digitalizzate le procedure di identificazione. Le modalità di rilascio e i requisiti per ottenere la carta elettronica sono stati già comunicati alle autorità competenti.

C’è una nuova data da segnare sul calendario ed è quella del 3 agosto. È il giorno stabilito per cui non sarà più valida la carta d’identità cartacea, sostituita definitivamente da quella elettronica (CIE). Niente da fare neppure se il documento risultasse ancora valido il giorno della data stabilita. A partire da quest’estate, infatti, se si dovesse essere invitati ad esibire un documento di riconoscimento e vi dovessero beccare con la carta d’identità cartacea, quest’ultima sarebbe considerata nulla (anche all’estero). È l’effetto delle regole dell’Unione Europea per rafforzare la sicurezza dei Paesi membri - e quindi anche l’Italia - attraverso il regolamento europeo 1157 del 2019.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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La carta d'identità elettronica diventa OBBLIGATORIA da agosto 2026

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