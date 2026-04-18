Carrarese-Pescara trentacinquesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si affrontano Carrarese e Pescara. La partita si svolge in una fase del torneo in cui i toscani mirano a mantenere la posizione di metà classifica e a migliorare le possibilità di accesso ai playoff, mentre gli ospiti cercano di allontanarsi dalla zona retrocessione. La sfida si gioca in un momento cruciale per entrambe le squadre.

Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I toscani cercano di consolidare la loro posizione di metà classifica puntando anche ai playoff, mentre gli ospiti cercano di uscire dalla zona retrocessione. Carrarese-Pescara si giocherà domenica 19 aprile 2026 alle ore 15 presso lo stadio dei Marmi. CARRARESE-PESCARA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani stanno disputando un ottimo campionato e, anche se hanno perso l’ultima partita contro la Reggiana, rimangono a +7 sulla zona playout e a -2 sulla zona playoff quando mancano quattro giornate alla fine. La salvezza è ormai praticamente acquisita, ma si vuole puntare a qualcosìaltro.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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