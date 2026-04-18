Carrarese Calabro mette a fuoco il Pescara | Ha acquisito più consapevolezza con Insigne

L’allenatore della Carrarese ha commentato la recente sconfitta di Reggio Emilia, affermando che non ci sono sconfitte senza conseguenze e che l’esperienza ha lasciato il segno. Ha inoltre sottolineato che l’avversario, il Pescara, ha acquisito maggiore consapevolezza grazie alla presenza di un giocatore noto per il suo ruolo di attaccante. Il tecnico ha espresso la volontà di riprendere il cammino al più presto, senza entrare nel merito di altri dettagli.

"Non esistono sconfitte indolore e la sconfitta di Reggio Emilia ci ha fatto male eccome". Parole di Antonio Calabro che da questo stop vuol trarre gli insegnamenti per ripartire prima possibile con la sua Carrarese. Come si spiega l’ultima battuta d’arresto? "Forse è dovuta al fatto che abbiamo spinto tantissimo nell’ultimo periodo e che l’euforia scaturita dal successo nel derby ci ha soddisfatto talmente tanto da pensare che a Reggio Emilia contro l’ultima in classifica potesse bastare giocare da 6. Un momento per riprendere fiato ci sta. Un tempo sottotono può avvenire in una squadra giovane e che ha dovuto giocare sempre con gli stessi. Stiamo facendo qualcosa d’importante ma non possiamo pensare che la Carrarese sia diventata il Real Madrid.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carrarese Calabro mette a fuoco il Pescara: "Ha acquisito più consapevolezza con Insigne" Notizie correlate Carrarese: Calabro sfida il Monza, Serie B sempre più tosta.La Carrarese punta al Monza: Calabro, "Niente calcoli, solo la vittoria" La Carrarese si prepara ad affrontare una trasferta cruciale sul campo del... Leggi anche: Insigne segna ancora con il Pescara 5.041 giorni dopo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Carrarese, Calabro alza l’asticella: Playoff alla portata, ma a Reggio sarà una gara complessa; Serie B. Carrarese ko a Reggio Emilia: le parole di mister Calabro; Carrarese verso Reggio Emilia. Calabro: Non vogliamo lasciare al caso nemmeno una briciola di pane; La Carrarese di mister Calabro interrompe la marcia verso i playoff a Reggio Emilia. Carrarese Calabro mette a fuoco il Pescara: Ha acquisito più consapevolezza con InsigneIl tecnico avverte: Attenzione all’arrivo del primo caldo. Un componente che renderà ancora più complicata la sfida ai Marmi ... lanazione.it Carrarese cambia pelle contro la Reggiana. Calabro alle prese con numerose assenzeIl tecnico dovrà studiare un piano B per adattare i nuovi interpreti data l’assenza di Schiavi, Imperiale, Torregrossa, Bouah e Belloni ... sport.quotidiano.net Carrarese Calcio 1908, mister Calabro prima del Pescara. "Non siamo il Real Madrid..." https://www.brandcarrara.it/calabro-verso-il-pescara-non-siamo-il-real-madrid-certi-discorsi-non-mi-sono-piaciuti-prima-di-tutto-ce-da-acquisire-la-salvezza-ma-finora-abbi facebook 80' Substituição na Carrarese. Nikola Sekulov Nicolò Calabrese #ReggianaCarrarese x.com