Carrarese | Calabro sfida il Monza Serie B sempre più tosta

Calabro guida la Carrarese nella difficile sfida contro il Monza, in programma per la 26ª giornata di Serie B. La squadra toscana vuole conquistare punti importanti per migliorare la posizione in classifica, dopo aver affrontato settimane intense di allenamenti e partite decisive. Calabro ha sottolineato l’importanza di scendere in campo senza calcoli, puntando tutto sulla vittoria. I giocatori sono determinati a dimostrare il loro valore in questa trasferta, che si preannuncia altamente impegnativa. La partita si gioca domani pomeriggio a Monza.

La Carrarese punta al Monza: Calabro, “Niente calcoli, solo la vittoria”. La Carrarese si prepara ad affrontare una trasferta cruciale sul campo del Monza, nella 26ª giornata di Serie B. L’allenatore Antonio Calabro ha ribadito la sua filosofia di gioco, concentrandosi sulla necessità di vincere ogni partita senza badare a calcoli o proiezioni, in un campionato come quello cadetto dove la stabilità è un bene prezioso. La sfida contro i lombardi rappresenta un banco di prova importante per le ambizioni della squadra toscana. Una Serie B sempre più competitiva. La Serie B attuale è profondamente diversa rispetto al passato.🔗 Leggi su Ameve.eu Carrarese Calabro mette nel mirino il Monza: "Affronteremo una squadra ben attrezzata"La Carrarese di Antonio Calabro si prepara ad affrontare il Monza, una squadra ben attrezzata e determinata. Carrarese Ora è l’attacco l’arma in più. La nuova ’rivoluzione’ di Calabro pagaLa Carrarese si distingue come una delle squadre più prolifiche in questa stagione, con un attacco che rappresenta un elemento chiave del suo rendimento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie B. Carrarese verso Modena: le parole di mister Calabro; Padova-Carrarese, stasera la sfida salvezza: Radio Veneto24 sarà match partner dell'incontro; Carrarese, sfida durissima: per fare punti a Modena servirà quasi la perfezione; Padova, mister Andreoletti: Con la Carrarese sfida non facile, il punto con la Juve Stabia importantissimo. La Carrarese verso il Monza. Mister Calabro: Il mio obiettivo è vincere ogni partita. I calcoli non mi interessanoLa Carrarese verso il Monza. Mister Calabro : Il mio obiettivo è vincere ogni partita. I calcoli non mi interessano ... msn.com Carrarese, Calabro: Vorrei che giocare in casa possa rivelarsi un vantaggio netto, a nostro favore anche in questa ultima fase del campionatoDi seguito la conferenza stampa di mister Antonio Calabro alla vigilia della sfida contro il Monza, valida per la 26ª giornata del campionato. tuttob.com Modena-Carrarese, Calabro: «Soddisfatto della prestazione, sono mancati i gol» x.com Ecco gli 11 di partenza, scelti da mister Antonio Calabro per Modena - Carrarese. \ Redazione Carraresenews facebook