Abbiamo pagato di più per il concerto di Kanye West Ora i biglietti costano meno perché non è più esclusivo rimborsateci | fan in rivolta Hellwatt Festival | Troviamo una soluzione

I fan di Kanye West hanno pagato di più per il concerto a Reggio Emilia, ma ora chiedono rimborsi perché i biglietti sono diventati meno costosi. La causa è la modifica dell’esclusività dell’evento, che ha fatto abbassare i prezzi. Alcuni spettatori si sono lamentati sui social, raccontando di aver speso somme più alte rispetto a chi ha acquistato i biglietti successivamente. La confusione si è creata soprattutto tra coloro che avevano prenotato in anticipo, convinti di partecipare a un evento esclusivo. La organizzazione del festival Hell Watt ha promesso di trovare una soluzione per risolvere la situazione.
Piccolo caos sul concerto che Ye (più noto come Kanye West) terrà in Italia e più precisamente il 18 luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia, evento speciale all’interno del nuovo Hell Watt Festival, che si terrà dal 4 al 18 luglio. A dicembre si sono aperte le vendite per quello che sembrava essere l’unico concerto europeo estivo dell’artista. I biglietti venduti sono 68mila su una capienza di 103mila. I prezzi? da 179 euro circa. Poi la doccia fredda. Il giorno di San Valentino, il 14 febbraio, è uscita la seconda tornata di biglietti per il concerto e tutti hanno notato che il biglietto costava meno di 50 euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
