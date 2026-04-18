Carpi Polizia espelle due stranieri | stop a rissa e irregolarità

A Carpi, le forze dell’ordine hanno effettuato due interventi per allontanare cittadini stranieri coinvolti in situazioni di tensione e reati contro il patrimonio. In entrambi i casi, gli interventi hanno portato all’espulsione di soggetti irregolari, contribuendo a ristabilire la calma nelle rispettive aree. Le operazioni si sono svolte senza incidenti e fanno parte di un’azione più ampia di controllo del territorio.

Le forze dell’ordine della Polizia di Stato hanno operato a Carpi con due distinti interventi volti all’allontanamento di cittadini stranieri, risolvendo situazioni che coinvolgevano soggetti legati a reati contro il patrimonio e tensioni sociali. Il primo provvedimento ha l’espulsione immediata verso la frontiera di un ventitreenne tunisino, ritenuto pericoloso per la collettività, mentre il secondo ha portato al trasferimento in Puglia di un uomo di 42 anni di nazionalità georgiana. Sicurezza urbana e gestione dei profili critici nel territorio carpigiano. L’attività del Commissariato di Carpi ha permesso di neutralizzare una criticità emersa attraverso l’individuazione di un giovane di 23 anni originario della Tunisia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carpi, Polizia espelle due stranieri: stop a rissa e irregolarità Notizie correlate Danimarca espelle stranieri condannati a oltre 12 mesi di prigioneLa Danimarca ha introdotto una nuova misura che prevede l’espulsione obbligatoria di stranieri condannati a pene superiori a dodici mesi di carcere. Leggi anche: Carpi, due turni di stop a Sall Aggiornamenti e dibattiti Espulsi dalla Polizia di Stato di Carpi due cittadini stranieriLa Polizia di Stato di Carpi ha proceduto all’espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera di un cittadino tunisino di 23 anni. L’Ufficio Immigrazione del Commissariato di P.S. ha rigettato ... sassuolo2000.it Espulsi due stranieri dalla Polizia di Carpi, uno è stato ritenuto socialmente pericolosoLa Polizia di Stato di Carpi ha proceduto all’espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera di un 23enne tunisino. L’Ufficio Immigrazione del Commissariato ha rigettato l’istanza di rilascio ... temponews.it