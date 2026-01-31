Danimarca espelle stranieri condannati a oltre 12 mesi di prigione
La Danimarca ha deciso di espellere obbligatoriamente gli stranieri condannati a più di dodici mesi di carcere. La misura riguarda tutti coloro che ricevono una condanna superiore a un anno e mira a rafforzare le politiche di sicurezza del paese. La decisione ha già suscitato reazioni contrastanti tra chi la sostiene come un passo deciso contro la criminalità e chi la critica per i possibili rischi di discriminazione.
La Danimarca ha introdotto una nuova misura che prevede l'espulsione obbligatoria di stranieri condannati a pene superiori a dodici mesi di carcere. La decisione, varata dal governo danese, si applica a tutti i cittadini extracomunitari che abbiano ricevuto una sentenza definitiva per reati gravi, indipendentemente dalla natura del reato, se la pena supera il limite di un anno. Il provvedimento è stato annunciato in seguito a un'approvazione parlamentare avvenuta nei mesi scorsi e diventa operativo a partire dal primo gennaio 2024. Il è sulla sicurezza interna e sulla riduzione del carico sul sistema penitenziario, che negli ultimi anni ha registrato un aumento del numero di detenuti stranieri.
