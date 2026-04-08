Carpi due turni di stop a Sall

A Carpi, due turni di squalifica per Sall e uno per Gerbi, entrambi espulsi venerdì scorso durante la partita contro il Pontedera. I cartellini rossi hanno comportato la loro assenza nelle prossime gare, ma la stagione non si è conclusa come si temeva. La decisione riguarda esclusivamente le sanzioni disciplinari e non comporta altre conseguenze immediate per i giocatori.

Due giornate a Sall e una a Gerbi. Per i due attaccanti del Carpi, espulsi venerdì scorso col Pontedera, la stagione dunque non è finita come si poteva temere. Sall salterà le prossime sfide con Vis Pesaro e Forlì "per aver, al 28’ del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario (Cerretti, ndr), in quanto, a gioco in svolgimento e durante la contesa del pallone, lo colpiva volontariamente con una spallata-gomitata sul viso, senza provocargli conseguenze". Il contatto, avvenuto nell’area toscana, ha seguito di qualche istante la gomitata subita al volto da Piana, centrale del Pontedera, che l’arbitro, pur dopo revisione al Fvs, ha punito solo col giallo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carpi, due turni di stop a Sall Leggi anche: Livorno - Carpi 2-2 | Carpi imbattuto a Livorno, rimedia Sall nel finale Il Carpi si illude con Sall. Poi si perde nel PinetoCARPI 1PINETO 2 CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Rossini, Panelli (37’st Casarini); Tcheuna (21’st Verza), Rosetti (8’st Figoli), Pietra, Pitti... Temi più discussi: Carpi, due turni di stop a Sall; Ospedale di Carpi, una nuova cucina per la Ginecologia grazie alla generosità della Cooperativa Aliante; Carpi, pausa pranzo ai Musei di Palazzo dei Pio; Del Duca sold out contro la Vis. A Carpi e Sestri si decide la salvezza. Il Perugia vede il traguardo. Carpi, due turni di stop a SallDue giornate a Sall e una a Gerbi. Per i due attaccanti del Carpi, espulsi venerdì scorso col Pontedera, la stagione dunque non è finita come si poteva temere. Sall salterà le prossime sfide con Vis P ... ilrestodelcarlino.it Serie C, Giudice Sportivo: tre giornate per Maniero, due a Sall e Costa. Stop di un turno per 20 giocatoriSono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata di Serie C. Stangata per Luca Maniero del Cittadella, fermato per tre giornate. tuttomercatoweb.com #Carpi, a rischio 700mila euro di fondi Pnrr: l’ira del sindaco Righi x.com CARPI, È IL TUO WEEKEND Sta arrivando Carpinfiore e il centro storico si prepara a riempirsi di colori, profumi e gente 11–12 APRILE 9–20 | ingresso gratuito Piante, fiori e rarità da tutta Italia! #piazzeinfiore #carpinfiore - facebook.com facebook