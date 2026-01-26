La Diocesi di Acireale ha lanciato “Farmaco Solidale”, un progetto che nasce per contrastare la povertà sanitaria nella zona. In collaborazione con Federfarma, istituzioni sanitarie e il volontariato locale, l’iniziativa mira a garantire l’accesso ai farmaci a chi ne ha bisogno, promuovendo solidarietà e inclusione. Un intervento volto a rafforzare il sostegno alle persone più vulnerabili, attraverso una rete di collaborazione e solidarietà.

La Diocesi di Acireale ha presentato il progetto “Farmaco Solidale”, un’iniziativa in collaborazione con Federfarma, che coinvolge il mondo farmaceutico, le istituzioni sanitarie e il volontariato del territorio. A illustrare il progetto sono stati mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e Marco Cossolo, presidente nazionale di Federfarma. Il vescovo di Acireale, Antonino Raspanti, ha sottolineato il valore culturale e sociale dell'iniziativa. "È importante una vera conversione mentale e culturale: la povertà sanitaria crea disuguaglianze crescenti. Donare i farmaci che non usiamo più significa difendere la dignità delle persone e costruire una comunità più solidale".🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Argomenti discussi: SOLIDARIETÀ / Farmaco Solidale: ad Acireale nasce una rete contro la povertà sanitaria; CARITÀ / Acireale, Presentazione del progetto Farmaco Solidale; Pallamano maschile, serie B. Vittoria dell’Aretusa a Mascalucia. Risultati della nona giornata; ACIREALE / Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Etneo inaugura l’Anno Giudiziario 2026.

