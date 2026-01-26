Farmaco Solidale | ad Acireale nasce una rete contro la povertà sanitaria
La Diocesi di Acireale ha lanciato “Farmaco Solidale”, un progetto che nasce per contrastare la povertà sanitaria nella zona. In collaborazione con Federfarma, istituzioni sanitarie e il volontariato locale, l’iniziativa mira a garantire l’accesso ai farmaci a chi ne ha bisogno, promuovendo solidarietà e inclusione. Un intervento volto a rafforzare il sostegno alle persone più vulnerabili, attraverso una rete di collaborazione e solidarietà.
La Diocesi di Acireale ha presentato il progetto “Farmaco Solidale”, un’iniziativa in collaborazione con Federfarma, che coinvolge il mondo farmaceutico, le istituzioni sanitarie e il volontariato del territorio. A illustrare il progetto sono stati mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e Marco Cossolo, presidente nazionale di Federfarma. Il vescovo di Acireale, Antonino Raspanti, ha sottolineato il valore culturale e sociale dell'iniziativa. "È importante una vera conversione mentale e culturale: la povertà sanitaria crea disuguaglianze crescenti. Donare i farmaci che non usiamo più significa difendere la dignità delle persone e costruire una comunità più solidale".🔗 Leggi su Cataniatoday.it
