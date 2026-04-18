La portaerei USS Abraham Lincoln, che si trova nel Mar Arabico, sta sperimentando problemi di approvvigionamento alimentare. Secondo fonti ufficiali, a bordo mancano cibo adeguato, come carote bollite e hamburger, causando insoddisfazione tra i militari. La situazione ha portato a un calo del morale tra i membri dell’equipaggio, che si trovano ad affrontare questa difficoltà durante la missione.

La superportaerei USS Abraham Lincoln, attualmente fulcro della presenza navale statunitense nel Mar Arabico, sta affrontando una crisi logistica che mina fortemente il morale dell'equipaggio..🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Carote bollite e un hamburger secco», sulla portaerei Lincoln manca il cibo. E il morale dei militari Usa è a terra

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