A Parma portarsi il pranzo da casa fa risparmiare fino a 3.600 euro l’anno
A Parma, portarsi il pranzo da casa può far risparmiare fino a 3.600 euro all’anno rispetto a mangiare fuori. L’analisi della fintech Bravo evidenzia come questa scelta possa influire significativamente sulla spesa annuale delle persone. La differenza di costi tra pranzare in ufficio o al ristorante si traduce in cifre considerevoli, rendendo questa pratica una strategia di risparmio diffusa tra i lavoratori.
Portarsi il pranzo da casa invece di mangiare fuori può far risparmiare cifre sorprendenti. A Parma, secondo un’analisi della fintech Bravo, la cosiddetta “schiscia” può valere fino a circa 3.600 euro l’anno, una cifra che equivale quasi a due mensilità di stipendio. Lo studio mette a confronto il costo medio della pausa pranzo fuori con quello di un pasto preparato a casa. In Italia, chi mangia fuori ogni giorno lavorativo può spendere fino a circa il 20% del reddito lordo mensile, mentre portarsi il pranzo da casa permette di risparmiare in media 263 euro al mese, cioè oltre 3.100 euro all’anno. Parma sale sul podio nazionale insieme a Milano e Monza-Brianza, tra le città dove il risparmio in valore assoluto è più alto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
schiscia vs pranzo fuori: portarsi il pranzo da casa fa risparmiare fino a circa 3.200€ all'anno, quasi due stipendi in più. l’educazione finanziaria parte dalle piccole cose? Analisi di Bravo: pranzare fuori può arrivare a costare addirittura circa il 20% del reddito lordo mensile.
