A Como, l’inflazione ha toccato il suo massimo storico, portando a un aumento dei costi che si traduce in una spesa aggiuntiva di circa 800 euro all’anno per le famiglie. I dati Istat di marzo indicano che il capoluogo lariano si colloca al primo posto tra le città italiane per il peso economico sulle tasche dei residenti. Questa situazione influisce direttamente sui bilanci domestici e sulla vita quotidiana delle persone.

L’inflazione a Como ha raggiunto livelli record, trasformando il capoluogo lariano nella città con il maggior impatto economico sui bilanci delle famiglie italiane secondo i dati Istat di marzo. L’aumento dei prezzi incide per oltre 800 euro ogni anno su un nucleo familiare tipo, segnando un distacco netto rispetto al resto del Paese. Le rilevazioni dell’Unione nazionale consumatori basate sulle statistiche ufficiali indicano un tasso di inflazione locale intorno al 2,7%. Questa pressione sui prezzi colpisce duramente la quotidianità dei residenti, superando la soglia critica che vede altre metropoli come Milano in una posizione di costo assoluto elevato ma con un incremento percentuale meno marcato rispetto alla realtà comasca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caro vita a Como: inflazione record, stangata da 800 euro alle famiglie

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