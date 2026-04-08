Caro carburanti l’autotrasporto lucchese pronto allo sciopero

Dal 20 al 25 aprile, l’autotrasporto lucchese si prepara a manifestare lo scontento per l’aumento dei prezzi dei carburanti, che ha avuto ripercussioni sulla categoria a livello locale. La decisione è stata presa in risposta alla crisi internazionale che ha influito sui costi operativi delle aziende di trasporto. La mobilitazione si svolgerà con uno sciopero, coinvolgendo operatori e imprese della zona.

Lucca, 8 aprile 2026 – Caro carburanti, anche l’autotrasporto lucchese risente della crisi internazionale ed è pronta a scioperare dal 20 al 25 aprile. A lanciare l’allarme è la Cna, preoccupata per le ricadute delle tensioni geopolitiche sull’economia provinciale e in particolare sul sistema delle piccole e medie imprese. “Le guerre non sono mai un fatto lontano per l’economia reale – spiega Cristiano Tamarri, presidente degli autotrasportatori – perché incidono direttamente su energia, logistica, materie prime e mercati internazionali. In territori come il nostro, fortemente inseriti nelle filiere globali, ogni crisi geopolitica si traduce rapidamente in costi più alti e maggiore incertezza”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caro carburanti, l’autotrasporto lucchese pronto allo sciopero Caro carburanti, la protesta di Faib Confesercenti: "Speculazione, pronti allo sciopero"“Se il Governo continua a girarsi l'altra parte e a non affrontare la riforma del settore dei carburanti, siamo pronti allo sciopero”. Caro carburanti, i benzinai toscani sul piede di guerra: “Pronti allo sciopero generale contro le speculazioni”FIRENZE – Le ripercussioni economiche derivanti dall’attuale crisi geopolitica mediorientale continuano a gravare sul mercato energetico, innescando... Temi più discussi: Caro carburanti: l’autotrasporto passeggeri chiede interventi urgenti al Governo; L’impatto del caro carburanti sui servizi sociali: possibili effetti e come intervenire; L’autotrasporto italiano si mobilita contro il caro gasolio; Caro carburanti, sciopero dei tir dal 20 al 25 aprile. Il 7 termina il taglio delle accise. Caro carburanti, l’autotrasporto lucchese pronto allo scioperoLucca, 8 aprile 2026 – Caro carburanti, anche l’autotrasporto lucchese risente della crisi internazionale ed è pronta a scioperare dal 20 al 25 aprile. A lanciare l’allarme è la Cna, preoccupata per ... lanazione.it Bonus aziende agricole contro il caro carburanti, a chi spetta il nuovo credito di impostaIl nuovo decreto carburanti conferma il bonus per le imprese agricole: un credito del 20% compensabile in F24 entro il 31 dicembre 2026. quifinanza.it CARO CARBURANTI A TARANTO: CONFARTIGIANATO DENUNCIA PREZZI FINO A 2,20 EURO La città di Taranto si ritrova nel pieno di un’anomala tempesta sui prezzi del gasolio, con cifre che toccano i 2,20 euro al litro. Confartigianato Taranto ha sollev - facebook.com facebook Nel mentre il caro carburanti è fuori controllo, con diesel e benzina che raggiungono prezzi mai visti. Lo “sconto” annunciato da Giorgia Meloni si è rivelato una presa in giro. x.com