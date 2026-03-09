Autotrasporto Biadetti Confartigianato | Caro carburanti aumenti che fanno pensare a speculazioni

Il settore dell’autotrasporto si trova di nuovo sotto pressione a causa dell’aumento dei prezzi dei carburanti, che secondo il rappresentante di Confartigianato potrebbe essere stato favorito da speculazioni. L’incremento dei costi del carburante si ripercuote direttamente sui trasporti, creando preoccupazioni tra gli operatori del settore. La questione riguarda le recenti variazioni di prezzo che stanno incidendo sulle attività quotidiane delle imprese.

Il presidente provinciale: "Il gasolio pesa fino al 35% sui costi delle imprese. Anche carburanti alternativi come l’Hvo stanno subendo rincari che non possono essere giustificati da crisi internazionali" Il nuovo aumento del prezzo dei carburanti torna a mettere sotto forte pressione il settore dell’autotrasporto. A lanciare l’allarme è Stefano Biadetti, presidente provinciale di Confartigianato Trasporti Arezzo, che evidenzia come gli incrementi registrati nelle ultime settimane stiano incidendo in modo sempre più pesante sulla sostenibilità economica delle imprese del territorio. Il caro gasolio, legato anche alle tensioni geopolitiche internazionali e alle oscillazioni dei mercati energetici, rappresenta infatti una delle principali criticità per il comparto del trasporto merci su strada. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

