Caro carburante Confartigianato ai lavori della Consulta regionale trasporti | definita ripartizione dei 25 milioni

Il 17 aprile si sono riuniti i rappresentanti della Regione Siciliana e di Confartigianato Trasporti Sicilia durante una consulta dedicata ai trasporti e alla logistica. Durante l’incontro è stata stabilita la ripartizione di 25 milioni di euro destinati al settore. La discussione si è concentrata sulla distribuzione di risorse finanziarie per sostenere le imprese di trasporto. La riunione ha coinvolto diverse parti interessate del comparto regionale.

Confartigianato Trasporti Sicilia ha partecipato alla Consulta regionale dei trasporti e della logistica convocata il 17 aprile dalla Regione Siciliana. A rappresentare l’organizzazione è stato il presidente degli autotrasportatori di Confartigianato Trasporti Trapani Vincenzo Aleccia, su delega.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Oltre 289 milioni ai Comuni siciliani: definita la ripartizione per il 2026ABBONATI A DAYITALIANEWS Approvato il piano di distribuzione delle risorse Ammontano a oltre 289 milioni di euro i fondi destinati ai Comuni... Definita la ripartizione delle risorse aggiuntive per il personale ai Comuni biennio 2026-28Definito il riparto delle risorse aggiuntive per il personale degli enti locali per i prossimi tre anni. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Crisi energetica e caro gasolio, Confartigianato Trasporti: Il prezzo potrebbe continuare a salire fino ai tre euro al litro; Imprese senza liquidità, serve un sostegno come per il Covid: l'allarme di Confartigianato sui rincari; Confartigianato Trasporti Sicilia: forte preoccupazione per il caro gasolio; Guerra in Iran e crisi energetica: A rischio servizi essenziali per cittadini e imprese. Caro carburante, monta la protesta degli autotrasportatori: Ci fermiamoConfartigianato Sardegna annuncia il fermo dei camion: in arrivo disagi per la distribuzione delle merci nell'Isola ... cagliaripad.it Caro carburante, la protesta degli autotrasportatori veneti: si va verso il fermo nazionaleContestata la linea morbida delle associazioni di categoria. Le aziende: «Con questi numeri siamo allo stremo» ... corrieredelveneto.corriere.it ÈTv Marche. . Un settore allo stremo per il caro carburante. Tre mila aziende nelle Marche che movimentano circa l'85% delle merci stanno facendo i conti con la crisi. Unatras ha deciso all'unanimità lo stop delle attività: date ancora da ufficializzare, ma il bloc facebook Caro carburante: se la situazione non cambia autotrasportatori pronti allo sciopero. Nell'assemblea regionale di categoria è stato prospettato il fermo dell'attività se non dovessero essere trovate soluzioni all'aumento del costo del gasolio. x.com