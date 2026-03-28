Oltre 289 milioni ai Comuni siciliani | definita la ripartizione per il 2026

È stato approvato il piano di distribuzione delle risorse per il 2026, che prevede la consegna di oltre 289 milioni di euro ai Comuni siciliani. La ripartizione delle risorse è stata definita e ufficializzata, stabilendo le assegnazioni ai vari enti locali dell’isola. La somma totale destinata ai Comuni è stata comunicata dalle autorità competenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Approvato il piano di distribuzione delle risorse. Ammontano a oltre 289 milioni di euro i fondi destinati ai Comuni siciliani. Con un apposito decreto, il presidente della Regione Renato Schifani, nella sua funzione di assessore ad interim delle Autonomie locali, ha stabilito i criteri di ripartizione delle risorse regionali per l’anno 2026. Tempi rispettati e fondi garantiti. “ Anche quest’anno, grazie all’approvazione tempestiva della legge di Stabilità, siamo riusciti ad adottare il piano di riparto senza ritardi”, ha dichiarato Schifani. Il provvedimento consente infatti l’erogazione puntuale delle prime tre trimestralità delle somme spettanti a ciascun Comune. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Oltre 289 milioni ai Comuni siciliani: definita la ripartizione per il 2026 Articoli correlati Definita la ripartizione delle risorse aggiuntive per il personale ai Comuni biennio 2026-28Definito il riparto delle risorse aggiuntive per il personale degli enti locali per i prossimi tre anni. Its Academy, il governo Schifani stanzia oltre 3,4 milioni per la mobilità internazionale degli studenti sicilianiIl governo Schifani rafforza il sistema dell’istruzione tecnologica superiore e investe oltre 3,4 milioni di euro di fondi regionali per innovare i... Una raccolta di contenuti su Oltre 289 milioni ai Comuni siciliani... Discussioni sull' argomento Fuchs aumenta il dividendo dopo fatturato 2025 in leggera crescita a 3,56 miliardi di euro; Gallerie di Segesta e Fumosa, disposte chiusure temporanee per ispezioni; Strade provinciali, maxi appalto da oltre 2,8 milioni: aggiudicati i lavori nella zona ovest - AgrigentoNotizie; Lotto e 10eLotto: nel concorso del 17 marzo vinti oltre 35 milioni. A Bellaria Igea Marina (RN) centrato un premio da 250mila euro. Fondi per oltre 289 milioni ai Comuni siciliani, Schifani Trasferimenti anche quest’anno in anticipoFondi per oltre 289 milioni ai Comuni siciliani, il presidente Schifani Trasferimenti anche quest'anno in anticipo ... italpress.com Oltre il referendum, ora serve una forza centrista e di governo x.com MAXI SEQUESTRO PER TRUFFA SUI BONUS EDILIZI: OLTRE 810 MILA EURO BLOCCATI NEL MESSINESE MESSINA – Operazione della Guardia di Finanza che, su delega della Procura della Repubblica di Messina, ha eseguito un sequestro preventivo - facebook.com facebook