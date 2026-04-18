Caro-carburante Cgia | un’impresa di autotrasporti su 5 rischia di chiudere entro l’anno

Secondo un rapporto della Cgia, circa una impresa di autotrasporti su cinque potrebbe chiudere entro la fine dell’anno a causa delle difficoltà economiche. L’annuncio di un fermo dei mezzi di trasporto rappresenta l’ultimo segnale di una crisi che coinvolge il settore da tempo, con proteste che stanno diventando sempre più frequenti e diffuse. La situazione appare critica e preoccupante per molte realtà imprenditoriali del comparto.

“L’annuncio del fermo dell’autotrasporto, arrivato ieri, è solo l’ultimo campanello d’allarme di un settore in affanno, dove la protesta non è più episodica, ma il sintomo di una crisi profonda e persistente. E nei prossimi mesi, la situazione potrebbe addirittura peggiorare”. Lo afferma in una nota l’ Ufficio studi della Cgia, secondo il quale “un’impresa su cinque rischia di chiudere entro la fine dell’anno, schiacciata da una crisi di liquidità sempre più soffocante”. “Se il prezzo del diesel dovesse rimanere costantemente sopra i 2 euro al litro sino alla fine del 2026, non c’è speranza – prosegue il comunicato – Molti piccoli padroncini saranno costretti a gettare definitivamente la spugna.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Cgia, il caro-gasolio rischia di far chiudere un’impresa di autotrasporto su cinqueTempo di lettura: 3 minutiUn’impresa dell’autotrasporto su cinque rischia di chiudere entro la fine dell’anno, schiacciata da una crisi di liquidità... Leggi anche: Caro carburante, si rischia la psicosi: file di veicoli ai distributori di benzina Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Effetti del caro carburante. Duemila lavoratori sulla strada. Gli aumenti piegano i professonisti; Diesel sopra i 2 euro: Tir in difficoltà anche in Alto Adige; TIR IN GINOCCHIO PERCHE’ SENZA LIQUIDITA’; Caro carburante, Cgil Umbria: Costi insostenibili per aziende: lavoratori a rischio. Regione convochi un tavolo. Cgia, il caro-gasolio rischia di far chiudere un'impresa di autotrasporto su cinqueUn'impresa dell'autotrasporto su cinque rischia di chiudere entro la fine dell'anno, schiacciata da una crisi di liquidità sempre più soffocante se il prezzo del diesel dovesse rimanere costantemente ... ansa.it Caro gasolio: anche in Abruzzo si va verso lo sciopero dei TirÈ l'effetto farfalla della guerra nel Golfo Persico: quello che accade lì si ripercuote qui. Anche in Abruzzo Tir pronti allo sciopero per il caro gasolio ... rete8.it Caro prezzi, +25% sui prodotti freschi e +20% sull’energia. L’allarme di Adiconsum: «Attenzione a chi specula» x.com Unatras annuncia lo stop dei tir contro il caro gasolio. Ecco le date e i motivi della mobilitazione - facebook.com facebook