Carnesecchi ritrova il sonno all’Olimpico | Non dormivo da una settimana

Dopo sette giorni senza riuscire a dormire, il portiere ha deciso di parlare pubblicamente allo Stadio Olimpico. La sua presenza sul campo ha attirato l’attenzione di tifosi e media, mentre ha condiviso le difficoltà vissute in questa fase della stagione. La partita ha visto il suo coinvolgimento diretto, e lui ha spiegato di aver mantenuto alta la concentrazione nonostante le notti insonni.

Marco Carnesecchi rompe il silenzio allo Stadio Olimpico e mette a nudo tutta la tensione psicologica di una corsa all’Europa che non ammette errori. Dopo l’1-1 tra Roma e Atalanta, il portiere della Dea ha parlato ai microfoni di Sky Sport, rivelando un retroscena personale che spiega molto del momento nerazzurro: «Non ho dormito per una settimana», ha confessato l’estremo difensore, riferendosi al peso degli errori precedenti che lo avevano tormentato. Il pareggio di Roma, arrivato con il gol di Hermoso allo scadere del primo tempo, non sembra aver scalfito la ritrovata serenità del portiere, nonostante il vantaggio iniziale firmato da Krstovic.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Carnesecchi ritrova il sonno all’Olimpico: «Non dormivo da una settimana» Notizie correlate Leggi anche: Bergamo ritrova i suoi eroi. Da Carnesecchi a Scalvini e poi Mancini e Raspadori. Il cuore si colora d’azzurro Spa, ritrova il sonno perdutoQuesto articolo è pubblicato sul numero 14 di Vanity Fair in edicola fino al 31 marzo 2026 Mete ambite 1.