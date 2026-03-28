spa ritrova il sonno perduto

Una nuova struttura offre ai visitatori la possibilità di ritrovare il sonno perduto attraverso l’uso di lenzuola in fibra di carbonio e capsule di deprivazione sensoriale, dove si può galleggiare senza fatica. La proposta mira a favorire il relax e il riposo profondo, eliminando le distrazioni esterne e creando un ambiente controllato per il benessere dei clienti.

Questo articolo è pubblicato sul numero 14 di Vanity Fair in edicola fino al 31 marzo 2026 Mete ambite 1. Il Grand Resort Bad Ragaz in Svizzera, con centro termale annesso, combina medicina e benessere olistico grazie al team multidisciplinare del Tamina Health Concept. 2. All’Equinox Hotel New York si può provare l’innovativo programma di più giorni The Art + Science of Sleep. Alta specializzazione 3. Il SIRO Boka Place in Montenegro è una destinazione orientata al fitness e al recovery. 4. La Spa dell’Alp&Wellness Sport Hotel Panorama a Fai della Paganella in Trentino. 5. Al Six Senses Crans-Montana ogni spazio è un invito a riconnettersi con sé stessi e il benessere è aperto anche ai bambini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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