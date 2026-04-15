Carlos Alcaraz si ritira a Barcellona | Infortunio più serio del previsto; Sinner resta n1 al mondo

Carlos Alcaraz si è ritirato dall'ATP 500 di Barcellona prima dell'incontro degli ottavi di finale contro Tomas Machac, comunicando che l'infortunio subito si è rivelato più grave del previsto. La decisione di abbandonare il torneo è stata presa con un giorno di anticipo rispetto alla partita programmata. Nel frattempo, Jannik Sinner mantiene la posizione di numero uno al mondo.

Carlos Alcaraz ha deciso di abbandonare l’ATP 500 di Barcellona 2026, ritirandosi con un giorno d’anticipo dall’ottavo di finale che avrebbe dovuto disputare contro il ceco Tomas Machac. Il fuoriclasse spagnolo ha dato forfait per un fastidioso problema al polso destro già riscontrato nei giorni scorsi ed in particolare nel corso del suo match d’esordio sulla terra rossa catalana vinto nettamente ieri per 6-4 6-2 sul finlandese Otto Virtanen. “ Avendo poco tempo di recupero e riposo tra un torneo e l’altro, escono sempre piccoli dettagli e fastidi. Domani vedrò con il mio fisioterapista come sto e speriamo che non sia niente “, aveva dichiarato il 22enne murciano al termine della partita.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz si ritira a Barcellona: “Infortunio più serio del previsto”; Sinner resta n.1 al mondo

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