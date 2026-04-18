Una ricerca italiana ha scoperto che la mancanza di sonno può influenzare i livelli di colesterolo, con effetti sul cervello. Lo studio evidenzia come una carenza di colesterolo possa causare l’assottigliamento della guaina mielinica, una componente essenziale per la trasmissione degli impulsi nervosi. Questo processo rallenta l’attività delle fibre nervose e può compromettere le funzioni cerebrali. L’articolo è stato pubblicato da LE VOCI DI DENTRO.

Una ricerca italiana collega l’assottigliamento della guaina mielinica per mancanza di colesterolo al rallentamento degli impulsi nervosi Carenza di sonno: alzi la mano chi non ne ha mai sofferto almeno una volta nella vita. Anche una singola notte insonne o periodi prolungati di riposo ridotto causano stanchezza, tempi di reazione rallentati e, nei casi più gravi, possono avere pesanti impatti sul funzionamento cerebrale e sul comportamento. Come prevedibile, numerosi studi medici hanno analizzato il problema, per cercare di scoprire i meccanismi che provocano anomalie nella rete neurale e conseguenti alterazioni psicomotorie. Ad esempio, si è visto che la privazione di sonno può causare brevi periodi di “spegnimento” locale nell’attività dei neuroni, immediatamente prima della perdita di attenzione.🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Carenza di sonno? Blocca il colesterolo e danneggia il cervello

Notizie correlate

Architetti del pensiero: quando l’alleanza tra sonno e colesterolo protegge il cervello?Quando la città si spegne e le palpebre cedono al peso della gravità, sotto la superficie della nostra coscienza si attiva un cantiere biochimico di...

Sleep banking, accumulare sonno funziona? “Il cervello non è una banca, non si può ritirare sonno quando si vuole”Molto spesso dormiamo poco o in modo irregolare e pensiamo di recuperare nel weekend, ma funziona davvero? Un medico spiega come funziona davvero...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Farmaci a rischio e prezzi in aumento entro l’estate, l’allarme di Farmindustria se lo Stretto di Hormuz resta chiuso. Ecco quali; Caro carburante e voli a rischio: ecco i diritti dei passeggeri in caso di stop ai rifornimenti; Farmaci a rischio in UE e Italia: a causa del blocco di Hormuz possibili carenze nei prossimi mesi.

Dal drink in più la sera alla carenza di sonno, gli occhi possono apparire subito spenti e gonfi. Come rimediare? Ecco 5 semplici consigliUn paio di ore di sonno in meno, un drink in più o una cena più salata del solito ed ecco che, la mattina dopo, gli occhi sono più spenti, più gonfi o con occhiaie più pronunciate. Il contorno occhi è ... ilfattoquotidiano.it

Sesso, la carenza di sonno abbassa la libido nelle donneLibido femminile scarsa? potrebbe essere colpa della mancanza di sonno. Ci sarebbe infatti una relazione diretta tra la quantità di sonno e il livello di desiderio sessuale il giorno successivo. LA ... affaritaliani.it

L'allarme di Fatih Birol: possibile crisi dei voli in Europa per carenza di carburante per il conflitto e dal blocco dello Stretto di Hormuz facebook

“La carenza di manodopera è un problema molto sentito in tutto il settore agricolo. Chiediamo un chiarimento normativo sugli appalti di servizio, che stabilisca un elenco delle imprese abilitate a svolgere questi servizi in conto terzi.” così il direttore gener x.com