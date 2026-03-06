Architetti del pensiero | quando l’alleanza tra sonno e colesterolo protegge il cervello?
Durante le ore di sonno, il cervello avvia un complesso processo biochimico che coinvolge il metabolismo del colesterolo. Questo meccanismo si svolge mentre il corpo si riposa e le palpebre si chiudono, contribuendo a mantenere l’equilibrio cerebrale. Le ricerche indicano che questa relazione tra sonno e colesterolo svolge un ruolo importante nel proteggere le funzioni cognitive e il benessere neurologico.
Quando la città si spegne e le palpebre cedono al peso della gravità, sotto la superficie della nostra coscienza si attiva un cantiere biochimico di precisione millimetrica. Non è solo una questione di sogni o di riposo muscolare: ogni notte, il nostro cervello mette in atto una manutenzione straordinaria che vede come protagonisti due alleati apparentemente distanti. Il legame tra sonno e colesterolo rappresenta infatti una delle frontiere più affascinanti della neurobiologia moderna, un intreccio molecolare dove la qualità del riposo decide il destino della nostra guaina isolante naturale: la mielina. Se immaginiamo i nostri neuroni come... 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
