Sleep banking accumulare sonno funziona? Il cervello non è una banca non si può ritirare sonno quando si vuole

Il medico avverte che il sonno non si può accumulare come in una banca. Spesso, le persone credono di recuperare le ore di sonno perse nel fine settimana, ma questa strategia non funziona. La realtà è che il cervello non permette di

Molto spesso dormiamo poco o in modo irregolare e pensiamo di recuperare nel weekend, ma funziona davvero? Un medico spiega come funziona davvero l'accumulo di sonno e quando diventa pericoloso.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

