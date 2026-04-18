Carcere a vita per Daniele Severi Cadavere decapitato il verdetto della Cassazione | ergastolo confermato

I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato l’ergastolo per un uomo di 67 anni coinvolto in un omicidio avvenuto a Forlì. Il caso riguarda il ritrovamento di un cadavere decapitato e le successive indagini che hanno portato alla condanna definitiva. La sentenza è stata emessa ieri sera a Roma, dopo un iter giudiziario che si è concluso con la decisione finale dei magistrati.

Forlì, 18 aprile 2026 – L’ultima parola è arrivata ieri alle 19. A Roma. Quando cioè i giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione confermano, in via definitiva, l’ergastolo nei confronti di Daniele Severi, 67 anni, meldolese. I giudici di terzo grado hanno accolto un solo punto per la difesa, eliminando nella sentenza l’aggravante dei “futili e abietti motivi”. Verdetto che non dà scampo all’autista soccorritore del 118 in pensione. Per lui ora l’unico orizzonte è il carcere a vita. Per la giustizia italiana, Daniele Severi è l’assassino di Franco, il fratello, trovato senza vita, decapitato, il 22 giugno 2022 nel suo fondo agricolo di Ca’ Seggio di Civitella.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carcere a vita per Daniele Severi. Cadavere decapitato, il verdetto della Cassazione: ergastolo confermato Notizie correlate Il 17 aprile si va in Cassazione. Caso Severi, ultima chiamata per Daniele per evitare l’ergastoloIl 17 aprile prossimo si terrà l'udienza finale davanti alla Corte di Cassazione nel caso di Daniele Severi, condannato all'ergastolo per l'omicidio... Omicidio e decapitazione di Franco Severi, fissato il processo in Cassazione: il doppio ergastolo al vaglio della suprema corteE' stato fissato il giorno del terzo grado di giudizio per il caso dell'omicidio di Franco Severi, ucciso e decapitato il 21 giugno del 2022 nella...