Omicidio e decapitazione di Franco Severi fissato il processo in Cassazione | il doppio ergastolo al vaglio della suprema corte
La Cassazione ha fissato il processo per il caso di Franco Severi, ucciso e decapitato nella sua casa di Seggio di Civitella. Il procedimento riguarda il doppio ergastolo chiesto in primo e secondo grado e rappresenta l’ultimo step prima di una decisione definitiva. La vittima è stata trovata morta il 21 giugno 2022, in uno dei casi più brutali che si siano verificati negli ultimi anni in zona. Ora si aspetta la sentenza della Corte suprema per capire se la condanna sarà confermata.
E' stato fissato il giorno del terzo grado di giudizio per il caso dell'omicidio di Franco Severi, ucciso e decapitato il 21 giugno del 2022 nella sua casa colonica di Seggio di Civitella, uno dei casi giudiziari più gravi degli ultimi anni sul territorio forlivese. Dopo l'ergastolo comminato al.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Il 17 aprile si va in Cassazione. Caso Severi, ultima chiamata per Daniele per evitare l’ergastolo
Il 17 aprile si svolge l’ultima udienza davanti alla Corte di Cassazione nel caso di Daniele Severi.
Condannato all'ergastolo, ma a processo per un altro omicidio chiede di essere giudicato da altra Corte: "Giudice terzo e imparziale"
