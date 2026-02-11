Omicidio e decapitazione di Franco Severi fissato il processo in Cassazione | il doppio ergastolo al vaglio della suprema corte

La Cassazione ha fissato il processo per il caso di Franco Severi, ucciso e decapitato nella sua casa di Seggio di Civitella. Il procedimento riguarda il doppio ergastolo chiesto in primo e secondo grado e rappresenta l’ultimo step prima di una decisione definitiva. La vittima è stata trovata morta il 21 giugno 2022, in uno dei casi più brutali che si siano verificati negli ultimi anni in zona. Ora si aspetta la sentenza della Corte suprema per capire se la condanna sarà confermata.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.