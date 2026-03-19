Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, è morto all’età di 84 anni all’ospedale di Circolo di Varese. La sua morte è stata causata da un ictus contratto negli anni passati, che lo aveva ridotto su una sedia a rotelle. La sua vita e le immagini più significative sono ricordate dai politici e dai media.

Il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, si è spento nella serata di oggi all’età di 84 anni. Il decesso all’ospedale di Circolo di Varese per le conseguenze di un ictus che lo aveva colpito negli anni scorsi e che lo aveva costretto su una sedia a rotelle. Umberto Bossi era stato ricoverato ieri in ospedale, a Varese, in terapia intensiva e in condizioni apparse subito critiche. La situazione è precipitata oggi e il decesso è avvenuto alle 20.30 di questa sera. Addio a Umberto Bossi, il ricordo dei politici. “Con tutta Forza Italia piango la scomparsa di Umberto BOSSI, leader storico e fondatore della Lega. Grande amico di Silvio Berlusconi, politico di grande intelligenza, è stato un protagonista di primo piano del cambiamento in Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Addio a Umberto Bossi, storico fondatore della Lega. Le cause della morte a 84 anni. La sua vita nei video e nei ricordi dei politici

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