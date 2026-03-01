Se il fermaporta è un capolavoro Così Inganni dipinse la sua Amanzia

Una storia d'amore, di colori, tele e pennelli quella tra Amanzia Guérillot e Angelo Inganni che ha nel singolare ritratto sagomato dell'artista milanese restaurato dal Museo della Scienza e Tecnologia, una delle sue più originali testimonianze. L'opera realizzata da Inganni tra il 1856 e il 1859 è tornata all'antico splendore grazie al sostegno di Italia Nostra Sezione Milano attraverso il Fondo Monti. Il ritratto, a grandezza naturale, rappresenta un esempio rarissimo di ritratto sagomato con funzione di fermaporta: di questa particolare tipologia si conoscono solo altri due esemplari, conservati in collezione privata e raffiguranti un Ussaro e una Brianzola.